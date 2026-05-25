25 мая 2026
последняя новость: 14:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Смерть Руслана и Ольги Приходько из Ришон ле-Циона: полиция склоняется к версии убийства

время публикации: 25 мая 2026 г., 13:31 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 13:43
Расследование гибели супругов Приходько из Ришон ле-Циона, 46-летнего Руслана и 44-летней Ольги, изначально названное убийством с последующим самоубийством, теперь идет по версии двойного убийства. Как сообщает mako.co.il, одним из ключевых факторов стала пропажа пистолета, из которого были произведены выстрелы. Оружие до сих пор не найдено.

Близкие Руслана и Ольги отвергают версию о том, что Руслан мог убить жену и покончить с собой: по их словам, нет никаких причин, чтобы Руслан убил женщину, которую он любил всю свою жизнь. Они не сомневаются, что муж и жена Приходько стали жертвами убийства.

В полиции признают: тот факт, что супруги любили путешествовать на природе, а главное – отсутствие орудия убийства – свидетельствуют скорее в пользу версии о причастности "третьей стороны". Трое подозреваемых в похищении пистолета с места преступления, задержанные ранее, были освобождены после допроса, поскольку доказать их причастность к убийству или к исчезновению оружия в полиции не смогли.

Следователи продолжают поиски оружия и пытаются установить, кому оно принадлежало и каким образом исчезло с места происшествия. В конце минувшей недели тела супругов были исследованы в Институте судебной медицины "Абу-Кабир", и результаты экспертизы переданы следственной группе.

На первом этапе расследования полиция предполагала, что Руслан Приходько, работавший техником по лифтам, заранее спланировал преступление и использовал другой пистолет, тогда как зарегистрированное на него оружие оставалось в сейфе дома. Следователи считали, что он выстрелил в Ольгу четыре раза, после чего покончил с собой. Сотрудники ШАБАКа, прибывшие на место происшествия, исключили националистический мотив и квалифицировали инцидент как уголовное преступление. После этого расследование было передано центральному отделу полиции Центрального округа.

