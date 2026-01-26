x
26 января 2026
|
последняя новость: 12:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2026
|
26 января 2026
|
последняя новость: 12:00
26 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Голосование по госбюджету 2026 года снова отложено

Бюджет
Призыв ультраортодоксов
Коалиция
ШАС
Яадут а-Тора
время публикации: 26 января 2026 г., 11:54 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 11:54
Голосование по госбюджету 2026 года снова отложено
Chaim Goldberg/FLASH90

Намеченное на понедельник, 26 января, голосование по законопроекту о государственном бюджете на 2026 год и закону о государственном регулировании перенесено на среду, 28 января.

Обсуждение бюджета должно было начаться в 19:00 и продолжаться до поздних часов ночи. В коалиции договорились, что бюджет и закон о госрегулировании после утверждения не будут переданы для дальнейшей работы в комиссии Кнессета до утверждения закона о призыве.

Однако сегодня утром депутаты ШАС и "Дегель а-Тора" потребовали встретиться с юридическим советником Кнессета Сагит Афик для обсуждения ее позиции по вопросу закона о призыве в связи с критикой, озвученной юридическим советником комиссии по иностранным делам и обороне Мири Франкель.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 января 2026

Кнессет рассмотрит в первом чтении проект государственного бюджета