Голосование по госбюджету 2026 года снова отложено

Намеченное на понедельник, 26 января, голосование по законопроекту о государственном бюджете на 2026 год и закону о государственном регулировании перенесено на среду, 28 января.

Обсуждение бюджета должно было начаться в 19:00 и продолжаться до поздних часов ночи. В коалиции договорились, что бюджет и закон о госрегулировании после утверждения не будут переданы для дальнейшей работы в комиссии Кнессета до утверждения закона о призыве.

Однако сегодня утром депутаты ШАС и "Дегель а-Тора" потребовали встретиться с юридическим советником Кнессета Сагит Афик для обсуждения ее позиции по вопросу закона о призыве в связи с критикой, озвученной юридическим советником комиссии по иностранным делам и обороне Мири Франкель.