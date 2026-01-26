Кнессет рассмотрит в первом чтении проект государственного бюджета

Кнессет рассмотрит 26 января в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Как сообщает "Кан Бет", в коалиции убеждены, что ульраортодоксальные партии поддержат бюджет – несмотря на то, что духовные авторитеты партии "Дегель а-Тора" еще не приняли решения голосовать "за".

Согласно "Кан", двое депутатов "Агудат Исраэль" – Ицхак Гольдкнопф и Яаков Теслер – намерены голосовать против. Окончательное решение партии ШАС будет принято на заседании фракции. Как сообщают СМИ, оно будет положительным.

Ультраортодоксальные партии потребовать заморозить дальнейшее утверждение государственного бюджета до утверждения комиссией по иностранным делам и обороне закона о призыве.

Рассмотрение закона о призыве возобновится 27 января. Как сообщает "Кан", юридический советник комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне адвокат Мири Френкель-Шор требует внести изменения в текст двух параграфов законопроекта до того, как он будет вынесен на окончательное утверждение.

В коалиции исходят из того, что четыре депутата проголосуют против законопроекта Боаза Бисмута: Офир Софер ("Ционут Датит"), Юлий Эдельштейн и Дан Илуз (оба "Ликуд") и Шарен Аскель ("Ямин Мамлахти").

В этой ситуации судьба законопроекта целиком зависит от голосования ультраортодоксальных партий. В "Агудат Исраэль" большинство возражают против него и скорее всего проголосуют против. Нетаниягу потребуется голосование депутатов от "Дегель а-Тора" и ШАС за законопроект, чтобы сохранить шансы на его утверждение.