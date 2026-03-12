В Иране религиозные организации предупреждают об угрозе отравления еды на массовых мероприятиях
время публикации: 12 марта 2026 г., 20:25 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 20:29
Объединение религиозных организаций Ирана распространило заявление, предупреждающее об угрозе диверсий во время публичных религиозных мероприятий.
Авторы заявления утверждают, что они получили сообщения о возможных попытках отравления пищи, распространяемой среди участников церемоний. Организаторам мероприятий предписано отказаться от принятия продовольственных пожертвований из неустановленных источников и усилить контроль за приготовлением, хранением и раздачей еды.
В заявлении говорится, что диверсия могла быть подготовлена "Мосадом".
