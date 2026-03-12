x
12 марта 2026
|
последняя новость: 21:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 марта 2026
|
12 марта 2026
|
последняя новость: 21:03
12 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Иране религиозные организации предупреждают об угрозе отравления еды на массовых мероприятиях

Иран
"Мосад"
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 12 марта 2026 г., 20:25 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 20:29
В Иране религиозные организации предупреждают об угрозе отравления еды на массовых мероприятиях
AP Photo/Vahid Salemi

Объединение религиозных организаций Ирана распространило заявление, предупреждающее об угрозе диверсий во время публичных религиозных мероприятий.

Авторы заявления утверждают, что они получили сообщения о возможных попытках отравления пищи, распространяемой среди участников церемоний. Организаторам мероприятий предписано отказаться от принятия продовольственных пожертвований из неустановленных источников и усилить контроль за приготовлением, хранением и раздачей еды.

В заявлении говорится, что диверсия могла быть подготовлена "Мосадом".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 03 марта 2026

FT: Израильская разведка годами следила за Ираном через сеть взломанных дорожных камер
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 марта 2026

Нетаниягу: "Сила наших ударов по Ирану будет только нарастать"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 марта 2026

13-й день войны "Рычание льва": КСИР и "Хизбалла" атакуют Израиль, удары по целям в Ливане и Иране