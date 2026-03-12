В Иране религиозные организации предупреждают об угрозе отравления еды на массовых мероприятиях

Объединение религиозных организаций Ирана распространило заявление, предупреждающее об угрозе диверсий во время публичных религиозных мероприятий.

Авторы заявления утверждают, что они получили сообщения о возможных попытках отравления пищи, распространяемой среди участников церемоний. Организаторам мероприятий предписано отказаться от принятия продовольственных пожертвований из неустановленных источников и усилить контроль за приготовлением, хранением и раздачей еды.

В заявлении говорится, что диверсия могла быть подготовлена "Мосадом".