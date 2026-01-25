x
25 января 2026
|
последняя новость: 22:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 января 2026
|
25 января 2026
|
последняя новость: 22:22
25 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

На фоне угрозы новой войны с Ираном авиакомпании изменили систему отмены билетов

Авиация
Иран
время публикации: 25 января 2026 г., 21:43 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 21:56
На фоне угрозы новой войны с Ираном авиакомпании изменили систему отмены билетов
Gili Yaari/Flash90

Израильские авиакомпании "Эль-Аль", "Аркия" и "Исраэр" намерены поддержать пассажиров, опасающихся планировать отпуск из-за общей неопределенности и угрозы новой войны с Ираном.

В воскресенье, 25 января, авиакомпания "Эль-Аль" сообщила, что с понедельника при покупке билетов пассажирам будет предложена новая услуга – они смогут отменить полет и получить ваучер на полную стоимость билета без каких-либо штрафов.

Бесплатная опция отмены билетов будет предоставляться при покупке билетов в течение двух недель. Отменить билет можно будет за 48 часов до вылета по любой причине. Эта услуга распространяется на рейсы, вылетающие из Израиля до 17 марта. Надо иметь в виду, что предложение не касается билетов, приобретенных по тарифу Lite и с помощью бонусных карт.

Авиакомпания "Исраэр" заявила о смягчении условий "страховки от отмены" для новых бронирований с 26 января по 28 января. На рейсах, вылетающих до конца 2026 года, пассажирам будет позволено отменить полет за три дня до вылета (вместо семи). Стоимость услуги 35 долларов США за одного пассажира.

Компания "Аркия" объявила, что покупающие билеты с 26 января по 9 февраля, смогут отменить бронирование за 48 часов до полета без штрафных санкций, получив ваучер на сумму равную полной стоимости билета.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2026

Управление гражданской авиации Израиля разослало предупреждение иностранным авиакомпаниям
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 января 2026

Возможная военная операция против Ирана: США еще требуется время для концентрации сил
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 января 2026

ITA снова отменяет ночные рейсы в Израиль