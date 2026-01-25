На фоне угрозы новой войны с Ираном авиакомпании изменили систему отмены билетов

Израильские авиакомпании "Эль-Аль", "Аркия" и "Исраэр" намерены поддержать пассажиров, опасающихся планировать отпуск из-за общей неопределенности и угрозы новой войны с Ираном.

В воскресенье, 25 января, авиакомпания "Эль-Аль" сообщила, что с понедельника при покупке билетов пассажирам будет предложена новая услуга – они смогут отменить полет и получить ваучер на полную стоимость билета без каких-либо штрафов.

Бесплатная опция отмены билетов будет предоставляться при покупке билетов в течение двух недель. Отменить билет можно будет за 48 часов до вылета по любой причине. Эта услуга распространяется на рейсы, вылетающие из Израиля до 17 марта. Надо иметь в виду, что предложение не касается билетов, приобретенных по тарифу Lite и с помощью бонусных карт.

Авиакомпания "Исраэр" заявила о смягчении условий "страховки от отмены" для новых бронирований с 26 января по 28 января. На рейсах, вылетающих до конца 2026 года, пассажирам будет позволено отменить полет за три дня до вылета (вместо семи). Стоимость услуги 35 долларов США за одного пассажира.

Компания "Аркия" объявила, что покупающие билеты с 26 января по 9 февраля, смогут отменить бронирование за 48 часов до полета без штрафных санкций, получив ваучер на сумму равную полной стоимости билета.