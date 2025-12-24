x
Экономика

Цены на золото превысили $4,5 тысячи за унцию

Финансы
Инвестиции
время публикации: 24 декабря 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 07:31
Цены на золото превысили $4,5 тысячи за унцию
AP Photo/Mike Groll, File

Геополитическая нестабильность и прогноз Федеральной резервной системы США по поводу темпов снижения учетной ставки продолжают способствовать росту цен на драгметаллы.

Цена унции золота впервые превысила планку в 4500 долларов и на текущий момент колеблется в районе 4520 долларов.

Параллельно цена унции серебра впервые превысила отметку в 70 долларов, показав рост в 2,5 раза по сравнению с ценами начала года.

