Цены на золото превысили $4,5 тысячи за унцию
время публикации: 24 декабря 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 07:31
Геополитическая нестабильность и прогноз Федеральной резервной системы США по поводу темпов снижения учетной ставки продолжают способствовать росту цен на драгметаллы.
Цена унции золота впервые превысила планку в 4500 долларов и на текущий момент колеблется в районе 4520 долларов.
Параллельно цена унции серебра впервые превысила отметку в 70 долларов, показав рост в 2,5 раза по сравнению с ценами начала года.