Цены на золото превысили $4,5 тысячи за унцию

Геополитическая нестабильность и прогноз Федеральной резервной системы США по поводу темпов снижения учетной ставки продолжают способствовать росту цен на драгметаллы.

Цена унции золота впервые превысила планку в 4500 долларов и на текущий момент колеблется в районе 4520 долларов.

Параллельно цена унции серебра впервые превысила отметку в 70 долларов, показав рост в 2,5 раза по сравнению с ценами начала года.