Три холдинга борются за открытие франшизы Primark в Израиле
время публикации: 26 января 2026 г., 18:58 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 18:58
Популярная британская сеть магазинов одежды и аксессуаров, недавно открывшая свой первый магазин в Кувейте и планирующая открытие трех магазинов в Дубае, намерена выйти и на израильский рынок.
Как сообщает 12-й канал ИТВ, за франшизу Primark сейчас борются сразу три израильских холдинга – "Электра Цриха", Gottex и "Макс Сток".
По состоянию на январь 2026 года Primark задействует более 470 филиалов в 18 странах мира, и планирует довести это количество до 530 к концу текущего года.