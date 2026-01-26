Три холдинга борются за открытие франшизы Primark в Израиле

Популярная британская сеть магазинов одежды и аксессуаров, недавно открывшая свой первый магазин в Кувейте и планирующая открытие трех магазинов в Дубае, намерена выйти и на израильский рынок.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, за франшизу Primark сейчас борются сразу три израильских холдинга – "Электра Цриха", Gottex и "Макс Сток".

По состоянию на январь 2026 года Primark задействует более 470 филиалов в 18 странах мира, и планирует довести это количество до 530 к концу текущего года.