$
Экономика

Иордания будет поставлять Сирии газ на катарские деньги

Сирия
Катар
Нефть и газ
Иордания
время публикации: 26 января 2026 г., 17:58 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 17:58
Иордания будет поставлять Сирии газ на катарские деньги
AP Photo/Raad Adayleh

Сирийская нефтяная компания и Иорданская национальная электрическая компания подписали в понедельник, 26 января, соглашение о поставке в Сирию природного газа в объеме около 4 млн кубометров природного газа в день через территорию Иордании.

Поставки будут осуществляться через газопровод, идущий из Акабы к электростанции Дейр-Али к югу от Дамаска. Следует отметить, что речь не идет о поставке иорданского газа, поскольку Хашимитское королевство само является импортером газа, в том числе из Израиля.

Для поставок в Сирию в порту Акабы находится египетское судно, служащее для регазификации сжиженного газа, который закупается на глобальном рынке на средства, выделенные Катаром.

Экономика
