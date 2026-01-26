Иордания будет поставлять Сирии газ на катарские деньги

Сирийская нефтяная компания и Иорданская национальная электрическая компания подписали в понедельник, 26 января, соглашение о поставке в Сирию природного газа в объеме около 4 млн кубометров природного газа в день через территорию Иордании.

Поставки будут осуществляться через газопровод, идущий из Акабы к электростанции Дейр-Али к югу от Дамаска. Следует отметить, что речь не идет о поставке иорданского газа, поскольку Хашимитское королевство само является импортером газа, в том числе из Израиля.

Для поставок в Сирию в порту Акабы находится египетское судно, служащее для регазификации сжиженного газа, который закупается на глобальном рынке на средства, выделенные Катаром.