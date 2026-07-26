Самый дорогой развод в истории Кореи: бывшая жена главы SK получит $644 млн

Апелляционный суд Сеула постановил, что председатель южнокорейского конгломерата SK Чхве Тхэ Вон должен выплатить бывшей жене Но Со Ен 944 миллиарда вон (около 644 миллионов долларов) в рамках раздела имущества по бракоразводному делу, ставшему одним из самых обсуждаемых в стране.

Решение было вынесено в минувшие выходные в ходе повторного рассмотрения дела – после того как Верховный суд частично удовлетворил апелляцию Чхве и отменил решение 2024 года, которым была назначена рекордная компенсация в 1,38 триллиона вон.

Верховный суд постановил, что средства в размере 30 миллиардов вон, поступившие, согласно подозрениям, в группу еще в 1990-е годы от отца Но Со Ён – бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У, – были получены незаконным путем, в виде взяток, и потому не могут считаться легитимным вкладом в совместно нажитое имущество.

Согласно обновленному постановлению, акции Чхве в холдинговой компании SK Inc были признаны общим имуществом, накопленным за 34 года брака, и судьи присудили Но треть этих активов. При этом, чтобы не подорвать управленческий контроль Чхве над конгломератом – которому, среди прочего, принадлежит мировой производитель чипов для ИИ SK Hynix, – было решено, что выплата будет произведена деньгами, а не путем передачи акций.

Хотя сумма была урезана примерно на треть по сравнению с первоначальным решением, речь все равно идет о крупнейшей компенсации при разводе в истории страны – она составляет около 12% от оцениваемого состояния Чхве.

Дело получило огласку в декабре 2015 года, когда Чхве направил корейской прессе необычно длинное письмо. В нем он признал, что его брак с Но Со Ён распался, и сообщил, что у него есть новая партнерша и общая дочь, рожденная вне брака.

Напомним, что самым дорогим разводом в истории было расставание создателя Amazon Джеффа Безоса с Маккензи Скотт, обошедшееся ему в 38 миллиардов долларов.

При этом по неофициальным данным Биллу Гейтсу развод с Мелиндой Гейтс обошелся еще дороже, но официальные условия не разглашались.

Руперту Мердоку развод с Анной Мердок в 1998 году стоил $1,7 млрд.