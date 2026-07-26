Intel не получит 1,3 млрд шекелей госдотации из-за остановки инвестиций в Израиль

Остановка строительства нового завода Intel в Кирьят-Гате привела к отмене государственного гранта в размере 1,3 миллиарда шекелей, который компания должна была получить в 2025 году, сообщает The Marker.

Корпорация должна была получить грант в обмен на инвестиции в строительство нового завода в Кирьят-Гате, которое на текущий момент заморожено.

В середине 2023 года Intel подписала с минфином новое соглашение о расширении своего завода в Кирьят-Гате. Согласно соглашению, компания должна была инвестировать в завод 25 миллиардов долларов и получить обратно от казначейства 12,8% от суммы инвестиций, одновременно уплачивая налог по ставке 7,5% (вместо действовавших до этого 5%).

В 2024 году Intel получила рекордный грант в размере 1,5 миллиарда шекелей – за инвестиции в расширение завода в Израиле.

В 2025 году из-за кризиса корпорация начала пересмотр проектов. Проекты в ряде стран, включая Германию и Польшу, были отменены, проекты в Изриале "находятся на стадии повторной проверки, чтобы убедиться что они соответствуют потребностям клиентов".

Параллельно корпорация резко сократила свой штат в Израиле с 12 тысяч до 9 тысяч сотрудников.