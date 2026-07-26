"Исраэль а-Йом": в Иерусалим из Белграда доставят останки деда и бабушки Теодора Герцля

В ближайшие дни в Израиль из Белграда будут доставлены останки деда и бабушки Биньямина Зеева (Теодора) Герцля, провозвестника создания еврейского государства.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", останки предков Герцля 5 августа, в 77-ю годовщину его погребения в Иерусалиме, будут перезахоронены рядом с внуком. В столице пройдет торжественная церемония перезахоронения с участием премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента страны Ицхака Герцога, которые подтвердили свое участие.

Перезахоронение было согласовано и организовано председателем Всемирной сионистской организации Яаковом Хагуэлем совместно с властями Сербии и местной еврейской общиной.

Дед Герцля, рабби Шимон, близкий к духовному лидеру еврейской общины Земуна и одному из первых предвестников сионизма, раввину Иехуде Шломо Алкалаю, занимал должность габая сефардской синагоги местной еврейской общины, и между ним и раввином Алкалаем поддерживались частые контакты.

Дед провидца государства – единственный из братьев, кто не перешел в христианство, – твердо держался своей еврейской идентичности и еще более укрепился в ней, сам загорелся идеей сионизма, действовал в своей общине во имя идеи создания еврейского государства в Земле Израиля и тем самым реально повлиял на молодого Биньямина Зеева.

Он скончался в 1879 году и был похоронен на еврейском участке кладбища в городке Земун, на окраине Белграда. Ривка Герцль, бабушка Герцля, родившаяся в 1809 году и скончавшаяся в 1888-м, также похоронена на еврейском участке кладбища в Земуне.

После образования государства останки Теодора Герцля были перенесены из его могилы в Вене и перезахоронены в августе 1949 года на горе Герцля в Иерусалиме, рядом с его родителями и сестрой. Много лет спустя, в сентябре 2006 года, в Израиль были перевезены также останки двух его детей, похороненных рядом с отцом. В 2007 году останки единственного внука Герцля, Стефана Теодора Нормана, были перевезены с кладбища в Вашингтоне для захоронения в Иерусалиме