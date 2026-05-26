26 мая 2026
Экономика

В 2027 году муниципальный налог вырастет не менее чем на 3%

Налоги
Муниципалитеты
время публикации: 26 мая 2026 г., 22:35 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 22:36
Фото NEWSru.co.il. М. Шафранов

Министерство внутренних дел объявило, что ставка ежегодной индексации муниципального налога в 2027 году составит 3,05%.

Это самый высокий уровень индексации "арноны" с 2014 года за исключением скачка индексации 2025 года на 5,3% на фоне пика инфляции.

Размер повышения рассчитывается как сумма изменения индекса потребительских цен за период с апреля предыдущего года по апрель текущего и изменения среднего уровня заработной платы в государственном секторе.

Помимо автоматической индексации, главы органов местной власти вправе подавать заявки на дополнительное повышение. В прошлом году этим правом воспользовались более ста муниципалитетов. Заявки принимаются до середины декабря и рассматриваются совместно министерством внутренних дел и министерством финансов.

