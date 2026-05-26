Обладателем Кубка Израиля по футболу стал тель-авивский "Маккаби"

Тель-авивский "Маккаби" стал обладателем Кубка Израиля по футболу.

В финале "желтые" одержали волевую победу над беэр-шевским "Апоэлем" 2:1.

Тель-авивский "Маккаби" сыграет в квалификации Лиги Европы.

На 12-й минуте Мохамад Абу Руми вывел южан вперед 1:0.

На 57-й минуте бывший форвард "Гента" Элио Варела сравнял счет 1:1. На 64-й минуте Рои Ревиво забил победный гол.

"Апоэль" доигрывал матч в меньшинстве. На восьмой минуте компенсированного времени вторую желтую карточку получил Джибриль Тиало Диоп.