26 мая 2026
Спорт

Обладателем Кубка Израиля по футболу стал тель-авивский "Маккаби"

время публикации: 26 мая 2026 г., 22:54 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 22:54
Тель-авивский "Маккаби" стал обладателем Кубка Израиля по футболу.

В финале "желтые" одержали волевую победу над беэр-шевским "Апоэлем" 2:1.

Тель-авивский "Маккаби" сыграет в квалификации Лиги Европы.

На 12-й минуте Мохамад Абу Руми вывел южан вперед 1:0.

На 57-й минуте бывший форвард "Гента" Элио Варела сравнял счет 1:1. На 64-й минуте Рои Ревиво забил победный гол.

"Апоэль" доигрывал матч в меньшинстве. На восьмой минуте компенсированного времени вторую желтую карточку получил Джибриль Тиало Диоп.

