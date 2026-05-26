Мир

Взрыв на целлюлозно-бумажном комбинате в штате Вашингтон: есть погибшие

время публикации: 26 мая 2026 г., 22:38 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 22:38
Около 07:15 на целлюлозно-бумажном комбинате в Лонгвью (штат Вашингтон) взорвался резервуар с химическим раствором. Associated Press сообщает, что в результате взрыва есть погибшие.

Точное число жертв не раскрывается до уведомления родственников всех погибших.

Ряд пострадавших получили ожоги и отравления при вдыхании токсичных веществ. Резервуар содержал так называемый "белый щелок" – едкий раствор на основе гидроксида натрия и сульфида натрия, используемый в производстве крафт-бумаги.

Пожарная служба квалифицировала произошедшее как "происшествие с множеством пострадавших". На место прибыли около 40 пожарных и парамедиков, а также региональная группа по химической безопасности.

На заводе, производящем упаковочные материалы, работают около тысячи человек.

Власти заявили, что угрозы для жителей города нет.

