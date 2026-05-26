Министр обороны отменил сокращение бюджета на безопасность в населенных пунктах возле Газы

Министр обороны Исраэль Кац распорядился отменить сокращение финансирования охранной инфраструктуры в населенных пунктах возле сектора Газы. Об этом сообщает "Исраэль а-Йом".

Днем ранее Командование тыла сообщило главам местных и региональных советов в приграничной зоне о сокращении финансирования на обслуживание автомобилей групп быстрого реагирования, на освещение по периметру ограждения и обслуживание автоматических ворот на въезде в поселки. Этот шаг объяснялся бюджетными проблемами.

После этого уведомления главы местных советов обратились к министру обороны за помощью.