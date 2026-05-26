26 мая 2026
последняя новость: 22:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Здоровье

Утвержден план восстановления больницы "Сорока"

время публикации: 26 мая 2026 г., 21:51 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 21:54
Пресс-служба больницы "Сорока"

Окружная комиссия по проектированию и строительству Южного округа утвердила новый план развития больницы "Сорока", предусматривающий строительство трех башен высотой до 30 этажей каждая и нового защищённого корпуса госпитализации, который получит название "Бинян а-Ткума" ("Корпус возрождения").

Напомним: в середине июня 2025 года больница получила прямое попадание иранской ракеты. Здание было заблаговременно эвакуировано, однако материальный ущерб был огромным: серьёзно пострадал сам корпус, а вместе с ним – отделения госпитализации, операционные залы, лаборатории, профильные подразделения и административные помещения.

Целый этаж научных лабораторий выгорел дотла, восемь из девятнадцати операционных были выведены из строя. Снос повреждённого здания начался в марте 2026 года.

Общий объём застройки составит около 230 тысяч кв. м. В рамках плана предусмотрены 80 гостиничных номеров и 300 единиц специализированного жилья для медицинского персонала больницы, 140 тысяч кв. м деловых площадей и 6500 кв. м торговых помещений.

Территория застройки – 45 дунамов вдоль бульвара Рагер от улицы Бен-Гурион на севере до улицы Вингейт на юге. Всего план включает пять зданий: три башни, "Бинян а-Ткума" и восьмиэтажный корпус.

