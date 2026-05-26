Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль

Ferrari представил свой первый полностью электрический автомобиль – Luce, стоимость которого составляет 640 тысяч долларов, пишет BBC. Новая модель заметно отличается от привычных Ferrari: это первый в истории марки пятиместный автомобиль. Его дизайн был разработан совместно с компанией LoveFrom, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом.

Появление Luce вызвало бурную реакцию в соцсетях. Одни пользователи назвали автомобиль "дорогой прямо на свалку", другие – "настоящим дизайнерским шедевром". Рынок электрических суперкаров сейчас переживает непростой период. Такие бренды, как Lamborghini и Porsche, уже сократили свои планы по выпуску электромобилей из-за слабого спроса и усиливающейся конкуренции со стороны китайских производителей.

Глава Ferrari Бенедетто Винья рассказал в Риме, что разработка Luce, название которого переводится с итальянского как "свет", заняла около пяти лет. Ранее Ferrari избегала выпуска полностью электрических моделей, отдавая предпочтение гибридам с бензиновыми и электрическими двигателями. Однако теперь компания решила выйти и на рынок EV.

Luce оснащен четырьмя электромоторами собственной разработки Ferrari – по одному на каждое колесо. Автомобиль способен разгоняться до 96 км/ч примерно за 2,5 секунды. В Ferrari подчеркнули, что все ключевые компоненты производятся внутри компании. Это должно упростить обслуживание автомобиля в будущем и помочь сохранить его стоимость на вторичном рынке.

Тем временем мировые автопроизводители все чаще сталкиваются с трудностями при переходе на электромобили. Ford и Volkswagen, например, снова делают ставку на автомобили с бензиновыми двигателями, особенно на американском рынке. Причиной стали низкий спрос на EV и изменения политики при президенте Дональде Трампе, сократившем льготы для покупателей электрокаров. Недавно критике подвергся и концепт-кар Jaguar, который многие сочли слишком далеким от классического стиля бренда. Аналогичная реакция последовала и после презентации Luce.

Главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони отметил, что подобная критика неизбежна при внедрении новых идей. По его словам, необычный дизайн электрического Ferrari сейчас вызывает споры, но со временем публика сможет оценить его по достоинству. При этом Ferrari не собирается полностью отказываться от традиционных двигателей: компания продолжит выпускать бензиновые и гибридные модели наряду с новым электрокаром.