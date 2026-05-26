ЦАХАЛ начал срочную мобилизацию резервистов для расширения операции в Ливане

Армия обороны Израиля начала срочный призыв резервистов по повестке "Цав 8" с целью расширения военных действий в Ливане. Военнослужащие, которые были демобилизованы в последние дни, будут также вызваны на резервистскую службу с немедленной явкой на базы.

Как сообщает новостная служба "Кан", решение о расширении операции было принято после критики со стороны начальника Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира на заседании кабинета безопасности и после возмущения высокопоставленных офицеров ограничениями действий армии, несмотря на продолжающиеся атаки "Хизбаллы".

В ЦАХАЛе поясняют, что израильские силы не могут действовать за пределами "желтой линии" из-за продолжающихся переговоров с США по соглашению с Ливаном, в то время как террористы продолжают атаковать израильских военнослужащих с применением огнестрельного оружия, ракет, взрывных устройств и ударных беспилотников.

Несмотря на продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, Госдепартамент США недавно объявил о продлении соглашения между Израилем и Ливаном еще на 45 дней "для продолжения переговоров".

При этом, как отмечает "Кан", у системы безопасности до сих пор нет эффективного решения проблемы дронов на передовой.