26 мая 2026
Израиль

Детские сады Кирьят-Шмоны переведены в бомбоубежища, школы – на удаленное обучение

время публикации: 26 мая 2026 г., 09:24 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 09:31
Michael Giladi/Flash90

После оценки ситуации с руководством служб безопасности, муниципалитет Кирьят-Шмоны объявил о переводе школ города на дистанционное обучение.

Классы особого образования, действующие при обычных школах, продолжат работу в обычном режиме, занятия будут проходить в школьных бомбоубежищах. Система подвозки учащихся специального образования сохранится без изменений, сообщает во вторник, 26 мая, Walla.

Школа специального образования "Гваним" также продолжит работу в штатном режиме, включая систему подвозок из Кирьят-Шмоны.

Все детские сады Кирьят-Шмоны будут работать во вторник только до 13:00.

Начиная со среды, школы города перейдут на формат обучения в капсулах. Детские сады, имеющие прилегающее защищенное пространство (МАМАД) или подземное бомбоубежище с прямым входом из здания детского сада, продолжат работу в обычном режиме. Сады, оборудованные подземным убежищем, смогут работать только внутри защищенного пространства.

Ясли с надземным защищенным помещением, примыкающим к зданию, продолжат работу как обычно. Учреждения, где путь до подземного убежища занимает более 15 секунд, перейдут на формат капсул внутри защищенных помещений.

