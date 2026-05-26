Консорциум, строящий "зеленую" линию трамвая в Гуш-Дане, оштрафуют за нарушение сроков

Государственная инфраструктурная компания НЕТА уведомила консорциум TMT, строящий "зеленую" линию скоростного трамвая в Гуш-Дане, о намерении инициировать судебные разбирательства и наложить штрафы в связи с отставанием от графика и опасениями, что нынешний темп работ грозит дополнительными задержками с открытием линии.

Как сообщает "Калькалист", НЕТА уже заморозила выплаты на миллионы долларов из-за срыва сроков.

Согласно сообщению, после вмешательства НЕТА консорциум намерен привлечь дополнительных субподрядчиков для соблюдения графика.

Консорциум TMT объединяет компании Alstom, "Электри" и "Дан". На прошлой неделе топ-менеджеры Alstom прилетели из-за рубежа на инспекционный визит в Израиль и были вызваны в офисы НЕТА по требованию председателя совета директоров компании Йодфат Афек-Арази. В совещании приняли участие гендиректор НЕТА Итамар Бен-Меир и руководитель проекта "зеленой линии" Анат Токер-Альперт.

В НЕТА недвусмысленно обозначила свое недовольство ходом работ, и прежде всего – темпами укладки рельсов. На встрече было констатировано, что несмотря на представленный TMT в последние месяцы план сокращения сроков, консорциум его не выполняет и никакого улучшения не наблюдается.

Пуск "зеленой линии" трамвая в Гуш-Дане изначально планировался на 2025 год. Из-за накопившихся задержек и последствий войны актуальный план предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию: южный участок (от Холона и Ришон-ле-Циона до южного Тель-Авива) должен открыться в декабре 2028 года, полная линия – в 2030-м.