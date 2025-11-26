x
Экономика

Опубликован проект указа о повышении в два раза стоимости посылок, не облагаемых налогом

время публикации: 26 ноября 2025 г., 15:50 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 15:50
Olivier Fitoussi/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич для ознакомления общественности опубликовал проект указа, увеличивающего в два раза стоимость посылок из-за границы, не облагаемых налогом, сообщает The Marker.

В настоящее время израильтяне освобождаются от уплаты налога при заказе товаров из-за границы стоимостью менее 75 долларов. Заказы свыше этой суммы облагаются НДС.

Если соответствующий указ будет подписан, израильтяне смогут заказывать из-за границы товары стоимостью до 150 долларов. Это значительно увеличит ассортимент товаров, покупаемых за рубежом, а также позволит формировать более объемные заказы, экономя на комиссии и пересылке. Это, по мнению Смотрича, стимулирует конкуренцию и приведет к снижению цен на товары, продающиеся в Израиле.

Против поднятия планки освобождения от НДС выступают специалисты минфина. Источник в министерстве, комментируя решение Смотрича, отметил, что крайне неразумно отказываться от дополнительных налоговых поступлений в то время, когда экономика еще не оправилась от последствий войны.

Этот шаг также вызывает опасения у израильских предпринимателей и малого бизнеса, которому будет сложно конкурировать с ценами на зарубежных интернет-площадках.

