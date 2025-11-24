x
24 ноября 2025
Экономика

"Кешет": минфин готовится увеличить в два раза стоимость посылок, не облагаемых налогом

Минфин
Налоги
Бецалель Смотрич
время публикации: 24 ноября 2025 г., 20:57 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 21:02
"Кешет": минфин готовится увеличить в два раза стоимость посылок, не облагаемых налогом
По информации телеканала "Кешет-12", министр финансов Бецалель Смотрич в ближайшее время подпишет указ, увеличивающий в два раза стоимость посылок из-за границы, не облагаемых налогом.

В настоящее время израильтяне освобождаются от уплаты налога при заказе товаров из-за границы стоимостью менее 75 долларов. Заказы свыше этой суммы облагаются НДС.

Если информация подтвердится и соответствующий указ будет подписан, израильтяне смогут заказывать из-за границы товары стоимостью до 150 или 200 долларов. Это значительно увеличит ассортимент товаров, покупаемых за рубежом, а также позволит формировать более объемные заказы, экономя на комиссии и пересылке. Это, по мнению Смотрича, стимулирует конкуренцию и приведет к снижению цен на товары, продающиеся в Израиле.

В сообщении телеканала отмечалось, что против поднятия планки освобождения от НДС выступают специалисты минфина. Источник в министерстве, комментируя решение Смотрича, отметил, что крайне неразумно отказываться от дополнительных налоговых поступлений в то время, когда экономика еще не оправилась от последствий войны.

Этот шаг также вызывает опасения у израильских предпринимателей и малого бизнеса, которому будет сложно конкурировать с ценами на зарубежных интернет-площадках.

