Индия и ЕС подписали договор о свободной торговле

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о подписании соглашения о свободной торговле с Европейским союзом, которое он назвал "матерью всех сделок".

Согласно данным Европейской комиссии, товарооборот между Индией и ЕС в 2024 году составил более 120 миллиардов евро (около $140 миллиардов), что делает блок крупнейшим торговым партнером Нью-Дели.

Индия является девятым крупнейшим торговым партнером ЕС, на ее долю приходится 2,4% общей торговли ЕС в 2024 году, что намного меньше, чем у крупных партнеров, таких как США (17,3%), Китай (14,6%) или Великобритания (10,1%).

Соглашение снизит или отменит тарифы почти на 97 процентов европейского экспорта.

В рамках соглашения Индия постепенно снизит пошлины на импорт автомобилей со 110% до 10%, а пошлины на импорт запчастей будут постепенно полностью отменены.

Также будут отменены пошлины на станки, химикаты и лекарства, снижены пошлины на импорт сельхозпродукции.

Пошлины на импорт вина в Индию снизятся со 150% до 20%.

Соглашение также затронуло вопросы климатических и экологических мер, трудовых прав и расширения прав женщин.