Обстрел из Ирана: в Шохаме и Ришон ле-Ционе зафиксированы падения фрагментов ракет

Согласно предварительным сообщениям, в результате ракетного обстрела из Ирана повреждено здание в Шохаме.

Также поступили сообщения о повреждениях в нескольких местах в Ришон ле-Ционе.

На шоссе 431 образовалась выбоина.

Сотрудники полиции центрального округа, бойцы МАГАВ и саперы работают на местах падения фрагментов боеприпасов. На данный момент о пострадавших не сообщается.

Полиция призываем граждан не приближаться к местам падения ракет и местам разрушений.