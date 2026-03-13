Израиль

Обстрел из Ирана: в Шохаме и Ришон ле-Ционе зафиксированы падения фрагментов ракет

Полиция
Война с Ираном
время публикации: 13 марта 2026 г., 19:59 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 20:13
Пресс-служба полиции Израиля

Согласно предварительным сообщениям, в результате ракетного обстрела из Ирана повреждено здание в Шохаме.

Также поступили сообщения о повреждениях в нескольких местах в Ришон ле-Ционе.

На шоссе 431 образовалась выбоина.

Сотрудники полиции центрального округа, бойцы МАГАВ и саперы работают на местах падения фрагментов боеприпасов. На данный момент о пострадавших не сообщается.

Полиция призываем граждан не приближаться к местам падения ракет и местам разрушений.

