Обстрел из Ирана: в Шохаме и Ришон ле-Ционе зафиксированы падения фрагментов ракет
время публикации: 13 марта 2026 г., 19:59 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 20:13
Согласно предварительным сообщениям, в результате ракетного обстрела из Ирана повреждено здание в Шохаме.
Также поступили сообщения о повреждениях в нескольких местах в Ришон ле-Ционе.
На шоссе 431 образовалась выбоина.
Сотрудники полиции центрального округа, бойцы МАГАВ и саперы работают на местах падения фрагментов боеприпасов. На данный момент о пострадавших не сообщается.
Полиция призываем граждан не приближаться к местам падения ракет и местам разрушений.