Правительство утвердило формат дотаций резервистам

Правительство Израиля утвердило обновленный пакет дотаций резервистам на общую сумму 6,2 миллиарда шекелей, адаптировав его к изменившимся условиям.

Одним из главных изменений стало засчитывание для права на получение льгот дней резервистской службы по штатному призыву, а не по "повестке номер 8".

Кроме того, более четко обозначены права на дотации в соответствии с уровнем риска службы. Резервисты боевых частей будут получать больше, чем резервисты других подразделений.

Родители детей младше 16 лет, которые прослужат не менее 20 дней в 2026 году, часть из которых выпадет на дни детских каникул, будут иметь право на ежегодную выплату в размере до 2000 шекелей в соответствии с уровнем риска службы.

Резервисты, накопившие большое количество дней службы, имеют право на несколько специальных грантов. В частности, родители детей младше 14 лет с 41-го дня резервистской службы будет выплачиваться суточная надбавка на ребенка в размере от 21 до 83 шекелей. Кроме того, эти служащие имеют право также на грант на личные расходы в размере 11-46 шекелей за каждый день службы. Прослужившие не менее 45 дней получат увеличенный грант на ведение домашнего хозяйства в размере до 1250 шекелей сверх базового гранта.

Офицеры в подразделениях с уровнем риска А и А+, служащие на должностях командиров взводов и заместителей командиров рот получат 5000 шекелей в год, заместители командиров батальонов и командиры рот – 10000 шекелей, а командиры батальонов – 20000 шекелей, при условии, что они прослужили не менее 54 дней.

Резервисты, прослужившие не менее 10 дней, получат платежную карту "Файтер". Право варьируется по уровням риска: служащие уровня А+ получат 30 шекелей в день в первые 30 дней, а затем 80 шекелей в день с 31-го дня, до максимальной суммы 5000 шекелей в общей сложности. На уровне А суммы несколько ниже, до максимальной суммы 4250 шекелей. Право на отпускной ваучер получат резервисты, отслужившие не менее 45 дней, а не 60 дней, как до сих пор.