ЦАХАЛ атаковал штабы и военные базы режима в Тегеране

В ночь на пятницу, 13 марта, и в тутренние часы, более 90 истребителей ВВС ЦАХАЛа, действуя под руководством военной разведки, в ходе двух волн ударов по инфраструктуре иранского террористического режима по всему Тегерану сбросили около 200 боеприпасов.

В ходе этих атак ЦАХАЛ поразил штабы органов безопасности террористического режима, в том числе региональный штаб Корпуса стражей исламской революции (КСИР); центральные штабы милиции "Басидж"; штабы сил внутренней безопасности иранского террористического режима.

Наряду с этим ВВС атаковали системы ПВО и инфраструктуру на базе противовоздушной обороны в Тегеране, а также объект, где проводились научно-исследовательские испытания и разработка балистических ракет.