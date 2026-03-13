x
13 марта 2026
|
последняя новость: 20:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 марта 2026
|
13 марта 2026
|
последняя новость: 20:12
13 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
ЦАХАЛ атаковал штабы и военные базы режима в Тегеране

Война с Ираном
время публикации: 13 марта 2026 г., 19:57 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 20:22
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на пятницу, 13 марта, и в тутренние часы, более 90 истребителей ВВС ЦАХАЛа, действуя под руководством военной разведки, в ходе двух волн ударов по инфраструктуре иранского террористического режима по всему Тегерану сбросили около 200 боеприпасов.

В ходе этих атак ЦАХАЛ поразил штабы органов безопасности террористического режима, в том числе региональный штаб Корпуса стражей исламской революции (КСИР); центральные штабы милиции "Басидж"; штабы сил внутренней безопасности иранского террористического режима.

Наряду с этим ВВС атаковали системы ПВО и инфраструктуру на базе противовоздушной обороны в Тегеране, а также объект, где проводились научно-исследовательские испытания и разработка балистических ракет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook