Банки "Апоалим" и "Дисконт" намерены прекратить обслуживание банков ПА

Банки "Апоалим" и "Дисконт" официально уведомили министерство финансов Израиля, что в ближайшие недели полностью прекратят предоставлять банкам Палестинской автономии услуги корреспондентского банкинга.

Данный шаг лишит компании в ПА возможности расплачиваться с израильскими поставщиками электроэнергии, топлива, продовольствия и медикаментов.

Израильские банки начали обслуживать палестинские финансовые потоки в середине 1990-х годов, после соглашений Осло и Парижского протокола, когда потребовалось связать две финансовые системы, использующие общую валюту.

В 2017 году государство и банки договорились о временной схеме: банкам выдается юридическое "письмо о возмещении ущерба" (гарантия покрытия убытков от возможных исков, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег через контрагентов в Палестинской автономии), которое продлевается каждые полгода.

Через эту систему проходит порядка 90% палестинской торговли. "Апоалим" и "Дисконт" обеспечивают клиринг платежей по ней на сумму около 51 млрд шекелей в год; общий объем торговли Израиля с Палестинской автономией в 2025 году оценивается более чем в 21 млрд шекелей.

Банк "Дисконт" в официальном комментарии заявил, что на протяжении многих лет продолжал оказывать корреспондентские услуги по просьбе государства в ожидании постоянного решения, но, учитывая рост рисков и ответственность перед клиентами, вкладчиками и акционерами, довел свою позицию до сведения уполномоченных инстанций; банк готов содействовать в операционных аспектах переходного периода при условии, что государство возьмет на себя обязательства по рискам, как и обещало еще 10 лет назад

В рамках своих обязательств государство создало компанию, которая должна взять на себя функции банка-корреспондента для банков ПА. Ее возглавляет д-р Гитит Гур-Гершгорен, бывший главный экономист Управления по ценным бумагам. Банк Израиля уже подключил ее к национальной системе расчетов в реальном времени. Технически компания готова к работе, однако не действовала ни дня: для ее запуска необходимы законодательные поправки, которые не приняты с 2022 года.

Министр финансов Бецалель Смотрич публично заявлял, что не удалось найти людей, готовых войти в совет директоров банка, который будет переводить средства в адрес Палестинской автономии, и что государство не готово взять эти риски на себя. Банк Израиля, со своей стороны, выступал против прекращения корреспондентских услуг, предупреждая о риске для экономической стабильности как палестинской, так и израильской стороны.

Действующее продление гарантий банкам рассчитано до конца 2026 года, однако банки объявили о выходе из системы уже в конце августа – сентябре. Кнессет распущен 17 июля, парламентские выборы назначены на 27 октября, а новое правительство может быть приведено к присяге не раньше первого квартала 2027 года. Таким образом, решение по этому вопросу переходит от министра финансов к премьер-министру Биньямину Нетаньягу.