Впервые в Иерусалиме найдена форма для изготовления фигурок эпохи Первого храма

В ходе археологических раскопок, проводившихся Управлением древности на территории расположенного в Старом городе Иерусалима османского административного комплекса Кишле, была обнаружена древняя форма для изготовления женских фигурок.

"Находка была сделана при просеивании земли из слоя, датируемого эпохой Первого храма. Раскопки в Кишле продолжаются уже несколько лет, но продолжают удивлять раз за разом. Это одни из наиболее важных раскопок, проводившихся в Иерусалиме в последние десятилетия, и они четко и последовательно демонстрируют историю города, начиная с Иудейского царства и до британского мандата", – рассказывают руководители раскопок Амит Рээм и Ила Зильберштейн.

Форма была передана специалистке по реставрации керамики Управления древностей Тамар Гонен. Ее работа выявила мельчайшие детали формы, включая лицо. Затем специалист управления Слава Клиндухов изготовил саму фигурку. Результат оказался ошеломительным – точная реконструкция женского лица с четкими чертами и локонами прически.

Подобные фигурки эпохи Первого храма можно найти практически на всех раскопках, ведущихся в Иерусалиме и Иудее. Однако прежде мы не находили в Иерусалиме форм для их изготовления, что стало основанием для предположения, что их привозили из других мест. Теперь мы получили первое подтверждение, что по меньшей мере часть фигурок изготавливалась здесь", – говорит Амит Рээм.

Подобные статуэтки датируются концом эпохи Первого храма, VIII-VI веками до н.э. Они изготовлены из керамики, их высота 10-20 сантиметров. Обычно их находят с отломанной головой – это следствие технологии, при которой голова и тело изготавливались отдельно, а потом соединялись. Форма использовалась только для головы.

Исследователям известны три вида статуэток данного периода. Первый из них, "иудейские фигурки-столбики", изображают стоящих женщин с руками, поддерживающими грудь. Второй изображает всадника на коне. Третий – изображения животных. Статуэтки окрашивались желтым, черным и красным цветами, и на некоторых фрагменты краски сохранились.

Комплекс Кишле, расположенный напротив Башни Давида, станет частью Музея истории Иерусалима. Здесь будет создан отдел археологии, искусств и инноваций музея.

"Функция этих статуэток до конца не ясна. Их находят почти в каждом доме, на улицах, в захоронениях, то есть они были частью повседневного обихода. Согласно распространенной ранее гипотезе, фигурки изображали богиню плодородия, возможно – Ашеру. Также предполагалось, что это детские куклы. Но возможно, они были талисманом, призванным принести дому благословение и защиту. Мы надеемся, что находка поможет нам ответить на часть вопросов", – говорит куратор отдела железного века Деби Бен-Ами.

"Концепция Музея истории Иерусалима в Башне Давида в том, что прошлое города продолжает определять его будущее. Мы предоставляем посетителям возможность принять участие в археологических изысканиям при помощи проекта просеивания земли. Каждый найденный фрагмент может открыть новую страницу истории Иерусалима, а вы станете участниками сохранения его наследия", – заявляет директор музея Эйлат Либер.