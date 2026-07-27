Вашингтон требует не допускать китайские компании к строительству метро в Гуш-Дане

Американские власти усиливают давление на Иерусалим с целью не допустить китайские компании к проекту строительства метро в Гуш-Дане, крупнейшему инфраструктурному проекту в истории Израиля.

По данным государственной инфраструктурной компании НЕТА, на этап предварительного отбора по основным тендерам проекта – объемом около 65 млрд шекелей – подали заявки 20 групп, включающих 33 компании из восьми стран: 11 израильских компаний, 9 индийских, 6 китайских, 5 европейских и всего две американские.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, недавно американский экономический атташе в Израиле встретился с главным аудитором минфина Михаль Абади-Боинджо. Главной темой встречи стало участие в тендере компаний из стран, "не являющихся дружественными по отношению к Израилю".

В министерстве финансов отвергают американские опасения относительно участия китайских компаний в тендерах по метро и строительстве крупных инфраструктурных объектов в Израиле, и приглашают американские компании участвовать в тендерах в качестве противовеса китайскому участию.