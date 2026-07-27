Нефть дешевеет на фоне фактического прекращения огня в Иране

Цены на нефть обвалились в понедельник на 5% после того, как США и Иран приостановили удары на выходных, положив конец двум неделям обмена ударами.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 4,89 доллара, или на 5,05%, до 91,89 доллара, в ходе торгов ненадолго опустившись ниже уровня в 90 долларов.

Нефть WTI торгуется в районе 84,64 доллара за баррель, подешевев на 4,67 доллара, или на 5,23%.

Это самые низкие уровни для обоих бенчмарков за последние три недели.

Ранее нефть Brent достигала 100 долларов за баррель на фоне эскалации конфликта, который сократил поставки нефти через Ормузский пролив до минимума и перекинулся на Красное море, затруднив экспорт крупнейшего в мире экспортера нефти – Саудовской Аравии – в Азию через пролив Баб-эль-Мандеб.

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил телеканалу "Fox News Sunday" и другим американским СМИ, что президент Дональд Трамп принял решение приостановить американские удары, чтобы дать дипломатии больше времени.