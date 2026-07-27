Минтранс отменил тендер на установку навесов на автобусных остановках

После почти двух лет неоднократных переносов министерство транспорта отменило тендер на установку навесов на автобусных остановках.

Ответственность за установку навесов была отобрана у муниципалитетов министром транспорта Исраэлем Кацем в 2018 году с целью сокращения разрыва в ситуации в муниципалитетах разных социо-экономических кластеров.

На тот момент около 6000 остановок в Израиле были без навесов.

В связи с этим министерство выбрало подрядчика, который отвечал за установку тендеров во всех муниципалитетах. На практике оказалось, что такой подход проблематичен, поскольку везде устанавливались навесы единого образца без учета особенностей местности.

В 2024 году был объявлен новый тендер, который так и не был доведен до конца. Согласно новому порядку, каждый муниципалитет должен будет подавать отдельную заявку и получать одобрение министерства транспорта на каждый навес, который он планирует установить.

Министерство выделит 18 тысяч шекелей на изготовление и монтаж узкого навеса длиной четыре метра, 20 тысяч шекелей на стандартный навес такой же длины и 38 тысяч шекелей на навес длиной восемь метров. При этом дополнительные расходы, включая подключение к электросети и текущее обслуживание, государством финансироваться не будут и лягут на местные органы власти.