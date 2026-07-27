Ethiopian Airlines добавляет пять рейсов в неделю на израильском маршруте

Эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines объявила об увеличении активности на маршруте между Израилем и Аддис-Абебой с 21 до 26 рейсов в неделю.

Авиакомпания добавит по одному рейсу в сутки с воскресенья по четверг.

На текущий момент Ethiopian Airlines является единственной авиакомпанией, связывающей Израиль с крупным африканским узлом. Кроме того, ее сеть маршрутов позволяет удобную пересадку на азиатские направления.