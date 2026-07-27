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Экономика

Украинские морские беспилотники Magura будут производить в США

Беспилотники
США
Война в Украине
Война в России
Украина
время публикации: 27 июля 2026 г., 12:14 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 12:15
Magura V7
AP Photo/Efrem Lukatsky

Украинская оборонная компания Uforce и американский производитель катеров ReconCraft подписали меморандум о производстве морских беспилотников семейства Magura в США. Соглашение было заключено 21 июля на церемонии в посольстве Украины в Вашингтоне. ReconCraft выпускает пилотируемые и беспилотные катера для американских сил специальных операций и вооруженных сил стран-партнеров.

Пока речь идет не о заказе ВМС США, а о локализации производства и подготовке к возможным американским закупкам. Стоимость соглашения и сроки начала серийного выпуска не раскрываются. Компании рассчитывают производить сотни, а в перспективе – тысячи аппаратов в год на предприятиях в Орегоне и Южной Каролине. Uforce и ReconCraft также намерены участвовать в американской программе Drone Dominance и других конкурсах Пентагона.

Uforce утверждает, что беспилотники Magura участвовали в уничтожении или повреждении более десяти российских военных кораблей в Черном море.

Различные модификации морских дронов Magura использовались как плавучие зенитные платформы. По утверждению украинской военной разведки, аппараты Magura V5 с адаптированными ракетами Р-73 сбили два российских вертолета Ми-8, а Magura V7 с ракетами AIM-9 Sidewinder – два истребителя Су-30.

В апреле 2026 года аппараты Magura прошли испытания в Индо-Тихоокеанском регионе. По данным производителя, во время американо-филиппинских учений Balikatan беспилотники атаковали и потопили списанный корабль-мишень возле острова Итбаят на севере Филиппин.

Согласно опубликованным характеристикам, Magura V7 имеет длину более семи метров, развивает скорость около 39 узлов, способен нести до 650 килограммов полезной нагрузки, а его заявленная дальность достигает примерно 800 морских миль. Платформа может использоваться как ударный аппарат, разведчик, носитель ракет и беспилотных летательных аппаратов или как база для дистанционно управляемого боевого модуля.

Партнерство предусматривает продвижение на американском рынке не только морских платформ, но и украинских воздушных и наземных беспилотников, программ автономного управления и средств командования. Соглашение отражает изменение роли Украины на западном рынке вооружений: страна становится не только получателем американского оружия, но и поставщиком технологий, испытанных в ходе боевых действий.

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