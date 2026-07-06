FT: американская разведка помогает Украине планировать удары БПЛА по российской энергетике

Financial Times пишет, что американская разведка помогает Украине планировать дальние удары беспилотниками по объектам российской энергетической инфраструктуры. По сведениям корреспондента издания по Украине Кристофера Миллера, разведданные США используются для выбора маршрутов, высоты полета, времени атаки и других параметров миссии, позволяя украинским БПЛА обходить российские системы ПВО.

FT отмечает, что Украина резко увеличила интенсивность ударов по российским НПЗ и другим энергетическим объектам. Только в мае 2026 года были зафиксированы 16 успешных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, а с начала года – 194 удара, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Собеседники FT утверждают, что американская помощь стала одним из факторов, позволивших украинским дронам чаще преодолевать российскую ПВО. При этом, как отмечается в публикации, Украина сама выбирает цели для дальних ударов, а США предоставляют разведданные о маршрутах и уязвимостях объектов.

Украинские удары привели к серьезным перебоям в российской топливной инфраструктуре: более половины российских регионов были вынуждены вводить ограничения на продажу топлива, у АЗС возникали очереди. Москва регулярно заявляет о перехвате украинских беспилотников, однако масштаб атак и их последствия показывают, что Киев смог существенно нарастить дальние ударные возможности.