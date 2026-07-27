Пентагон объявил тендер на быстрое производство дешевых ракет дальнего радиуса действия

Инновационное подразделение Министерства обороны США (DIU) объявило о новом конкурсе с призовым фондом, цель которого – найти зрелые и недорогие высокоточные дальнобойные системы.

Главное требование – низкая цена и легкость производства. Необходимо продемонстрировать систему в течение нескольких месяцев и запустить в серийное производство в течение 12-18 месяцев.

Как говорится в самом заявлении, "будущие конфликты потребуют от объединенных сил обеспечивать дальнобойное воздействие по доступной цене, в нужном масштабе, с такой стоимостью и темпом, которые нынешние запасы вооружений в одиночку поддержать не способны". Запрашиваемые системы должны дополнить дорогостоящие и ограниченные по количеству боеприпасы и позволить командирам поражать более широкий круг целей, сохраняя "премиальные" боеприпасы для критически важных задач.

Среди других требований - дальность свыше 600 морских миль (1100 километров), полезной нагрузкой не менее 35 фунтов (около 16 кг) (предпочтительно – более 100 фунтов (около 45 кг)), стоимостью единицы менее 250 тысяч долларов при серийном производстве и общей стоимостью поражения цели менее 500 тысяч долларов. Также требуется производственная мощность более 100 систем в месяц или надежный план по ее достижению.

К второстепенным характеристикам относятся автоматическое распознавание целей, автономное конечное наведение, альтернативная навигация в условиях отсутствия GPS и возможность перепрограммирования после запуска.