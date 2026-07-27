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Экономика

Пентагон заключил с Oracle соглашение на сумму до 7 млрд долларов

Пентагон
время публикации: 27 июля 2026 г., 13:49 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 13:49
Пентагон заключил с Oracle соглашение на сумму до 7 млрд долларов
AP Photo/Paul Sakuma

Министерство обороны США заключило с корпорацией Oracle корпоративное соглашение на поставку программного обеспечения общей стоимостью до 6,99 млрд долларов. Контракт может действовать до десяти лет.

В первые пять лет объем соглашения составит около 3,31 млрд долларов. Оно предусматривает объединение многочисленных действующих контрактов и лицензий Oracle в единый механизм закупок для Пентагона, береговой охраны США и американского разведывательного сообщества. Соглашение подготовило министерство военно-морских сил.

В Пентагоне рассчитывают, что централизация закупок позволит устранить дублирование лицензий, получить более полное представление об использовании программного обеспечения и снизить расходы как минимум на 441 млн долларов за время действия контракта. Ожидается также улучшение совместимости информационных систем и снижение рисков в сфере кибербезопасности.

Речь идет не о выделении Oracle семи миллиардов долларов новых средств, а о предельной стоимости объединенных закупок программного обеспечения, технической поддержки и сопутствующих услуг. Ранее Пентагон заключил аналогичное соглашение на 9,69 млрд долларов для консолидации закупок продуктов Microsoft.

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