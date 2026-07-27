Звезды "Бриджертонов" и "Гарри Поттера" собирают деньги на обучение студентов из Газы в Британии

Звезды сериала "Бриджертоны" Никола Кохлан и будущего сериала HBO "Гарри Поттер" Паапа Эссьеду присоединились к благотворительному аукциону, цель которого – собрать средства на обучение студентов из сектора Газа в британских университетах.

Аукцион организован благотворительной организацией Phoenix Space и стартует 27 июля. В нем также принимают участие Ванесса Редгрейв, Брайан Кокс, Гари Линекер, Палома Фейт, Максин Пик, Джульет Стивенсон, Шарлотта Черч, Харриет Уолтер, Джанет Сузман и другие известные деятели культуры.

Никола Кохлан вместе со своей коллегой по сериалу "Девочки из Дерри" Шивон Максуини передала на торги подписанную фотографию со съемочной площадки. Паапа Эссьеду решил расстаться со своим личным экземпляром книги "Гарри Поттер и философский камень".

"Мне трудно представить, что почти все университеты были разрушены, а огромный талант молодых людей в самых разных областях оказался без возможности развиваться. Как было бы прекрасно, если бы эта книга хоть немного помогла открыть будущее для этих блестящих студентов", – заявил актер.

Инициатива появилась после того, как правительство Великобритании объявило о готовности помочь студентам из Газы приехать на учебу в страну. Однако для этого им необходимо получить полностью финансируемые стипендии.

По данным Phoenix Space, сотни студентов из Газы уже получили предложения о зачислении в британские университеты, включая Университетский колледж Лондона (UCL), Имперский колледж Лондона и Эдинбургский университет. Среди выбранных ими направлений – искусственный интеллект, когнитивная нейронаука и другие современные специальности.

Торги продлятся десять дней и пройдут на сайте благотворительного аукциона Scholarships for Gaza.