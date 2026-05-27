Банк Израиля разрешил бесконтактное снятие наличных из банкоматов

Банк Израиля объявил о программе перехода рынка на бесконтактное снятие наличных в банкоматах, аналогичное системе бесконтактной оплаты в магазинах.

До июля 2027 года бесконтактное снятие должно стать доступным в банкоматах, поддерживающих нужную технологию, но только в банке, где открыт счет клиента.

До декабря 2027 года должно стать возможным перекрестное снятие: любой клиент сможет использовать любой совместимый банкомат вне зависимости от банка.

С июня 2027 года новые банкоматы без поддержки бесконтактной технологии устанавливаться не будут. До конца 2030 года все действующие банкоматы будут переоснащены.

На текущий момент около 50% банкоматов в Израиле технически уже поддерживают бесконтактное снятие наличных, однако не используют его из-за отсутствия разрешения. Оставшиеся банкоматы требуют аппаратной замены, что особенно актуально для старых банкоматов в киосках, табачных магазинах и на заправках, принадлежащих частным операторам.