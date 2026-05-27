Тревога на границе с Ливаном: вторжение беспилотника "Хизбаллы"

В населенных пунктах региональных советов Маале-Йосеф и Мата-Ашер на границе с Ливаном сработала воздушная тревога, предположительно, в связи со вторжением вражеского БПЛА.

Сирены прозвучали в Шомре, Зирит, Эвен-Менахеме, Штуле, Араб аль-Арамше, Илоне, Яаре, Горанот а-Галиле, Горене, Адамите, Ханите.

Один БПЛА был перехвачен, два упали на открытой местности,