27 мая 2026
Ближний Восток

Южная Корея обвинила Иран в ударе по судну в районе Ормузского пролива

время публикации: 27 мая 2026 г., 14:09 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 14:12
Южная Корея обвинила Иран в ударе по судну в районе Ормузского пролива
Министерство иностранных дел Республики Корея сообщило, что в ходе удара по южнокорейскому торговому судну Namu в районе Ормузского пролива 4 мая была задействована иранская противокорабельная ракета. Удар вызвал на корабле пожар и нанес пробоину.

Расследование установило, что сухогруз был обстрелян дважды, но одна из ракет не взорвалась. Это указывает на целенаправленность действий. На обломках найдена маркировка, указывающая на иранского производителя, а боеголовка соответствует используемой ракетами "Нур" и "Кадер".

Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Пак Чон Йо сообщил, что посол Ирана будет вызван в МИД, где ему заявят протест. От Тегерана потребуют также принятия мер по предотвращению подобных инцидентов.

