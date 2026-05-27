Южная Корея обвинила Иран в ударе по судну в районе Ормузского пролива

Министерство иностранных дел Республики Корея сообщило, что в ходе удара по южнокорейскому торговому судну Namu в районе Ормузского пролива 4 мая была задействована иранская противокорабельная ракета. Удар вызвал на корабле пожар и нанес пробоину.

Расследование установило, что сухогруз был обстрелян дважды, но одна из ракет не взорвалась. Это указывает на целенаправленность действий. На обломках найдена маркировка, указывающая на иранского производителя, а боеголовка соответствует используемой ракетами "Нур" и "Кадер".

Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Пак Чон Йо сообщил, что посол Ирана будет вызван в МИД, где ему заявят протест. От Тегерана потребуют также принятия мер по предотвращению подобных инцидентов.