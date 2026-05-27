2500 балконов в Бней-Браке представляют угрозу для жизни

Управление по контролю и правоприменению в сфере недвижимости провело обследование и картирование балконов в жилых домах Бней-Брака после выявления опасений, что часть из них может представлять угрозу для жизни.

В ходе работы было обследовано около 6 500 балконов по всему городу; на первом этапе картированы около 2500 балконов в примерно 1250 зданиях, вызывающих опасения с точки зрения безопасности.

Результаты переданы в муниципальную комиссию по проектированию и строительству Бней-Брака, которой предстоит проверить наличие разрешений на строительство и необходимых сертификатов безопасности.

По итогам проверки Управление решит, принимать ли дальнейшие меры – в том числе принудительные или предписывающие приведение в соответствие с нормами.