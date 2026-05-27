27 мая 2026
последняя новость: 15:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

"Ликуд" уступил шантажу "Яадут а-Тора", поддержав законопроект о субсидировании яслей для уклонистов

время публикации: 27 мая 2026 г., 14:25 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 14:25
Кнессет 44 голосами против 37 утвердил в предварительном чтении законопроект об изменении порядка субсидирования яслей так, чтобы право на субсидию устанавливалось только на основании доходов матери ребенка, без учета отца.

Как сообщает портал ynet, голосованию предшествовал ультиматум депутата "Яадут а-Тора" Моше Гафни, заявившего, что если этот закон не будет утвержден, его партия поддержит создание государственной комиссии по расследованию резни 7 октября.

Закон о яслях призван обойти постановление Высшего суда справедливости о прекращении субсидирования яслей для родителей, уклонившихся от военной службы

Партия "Ционут Датит" воздержалась от голосования, депутат партии "Ликуд" Дан Илуз проголосовал против.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2026

БАГАЦ обязал перейти от коллективных санкций против уклонистов к индивидуальным
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 апреля 2025

20% йешиботников, лишившихся субсидии на ясли, объявили, что ушли из йешивы