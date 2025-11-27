x
27 ноября 2025
27 ноября 2025
Экономика

Фальшивомонетчика приговорили к выплате компенсации Банку Израиля

Банк Израиля
Авторское право
время публикации: 27 ноября 2025 г., 20:49 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 20:50
Фальшивомонетчика приговорили к выплате компенсации Банку Израиля
Пресс-служба полиции Израиля

Иерусалимский мировой суд удовлетворил иск Банка Израиля и приговорил фальшивомонетчика к выплате компенсации в размере 250 тысяч шекелей за нарушение авторских прав.

Гражданский иск был подан центробанком после того, как ответчик был признан виновным в рамках уголовного процесса в изготовлении и распространении поддельных банкнот номиналами 50, 100 и 200 шекелей.

Изображения на банкнотах защищены авторским правом, принадлежащим Банку Израиля.

Политика преследования фальшивомонетчиков в гражданском суде в дополнение к уголовному разбирательству была принята Банком Израиля в середине прошлого десятилетия. В 2018 году центробанк отсудил у фальшивомонетчиков Рои Бар-Эйтана и Яакова Морсиано 550 миллионов шекелей за подделку банкнот номиналом 200 шекелей.

