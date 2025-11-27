x
27 ноября 2025
|
последняя новость: 20:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 ноября 2025
|
27 ноября 2025
|
последняя новость: 20:19
27 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Регев обещает не допустить повышения цен на общественный транспорт

Цены
Транспорт
Мин.транспорта
время публикации: 27 ноября 2025 г., 20:19 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 20:19
Регев обещает не допустить повышения цен на общественный транспорт
Chaim Goldberg/Flash90

Если не будет принято иного решения, с 1 января 2026 года цены на проезд в общественном транспорте вырастут с 8 до 9 шекелей за одноразовый проезд на расстояние до 15 километров.

Причина подорожания – необходимость финансирования реформы "Транспортная справедливость" министра транспорта Мири Регев, существенно расширившей число пассажиров, имеющих право на льготный тариф или бесплатный проезд, а также сдвинутся с 1 июля 2025 года индексация.

Как сообщает корпорация гостелерадио "Кан", Регев заявила, что не допустит повышения цен, даже если из-за этого не будет принят закон о государственном бюджете.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 октября 2025

Автобусная компания "Эгед" запустила новое приложение для оплаты проезда
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 апреля 2025

Вступает в силу реформа "Транспортная справедливость". Скидка не предоставляется автоматически