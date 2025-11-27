Регев обещает не допустить повышения цен на общественный транспорт

Если не будет принято иного решения, с 1 января 2026 года цены на проезд в общественном транспорте вырастут с 8 до 9 шекелей за одноразовый проезд на расстояние до 15 километров.

Причина подорожания – необходимость финансирования реформы "Транспортная справедливость" министра транспорта Мири Регев, существенно расширившей число пассажиров, имеющих право на льготный тариф или бесплатный проезд, а также сдвинутся с 1 июля 2025 года индексация.

Как сообщает корпорация гостелерадио "Кан", Регев заявила, что не допустит повышения цен, даже если из-за этого не будет принят закон о государственном бюджете.