Axios: Трамп заявил Нетаниягу, что рассчитывает подписать соглашение с Ираном в течение нескольких дней

По данным издания Axios, в конце недели президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу заявил, что рассчитывает подписать соглашение с Ираном в течение нескольких дней.

"Это соглашение. Это отличное соглашение, и пора положить конец этой войне", – приводит издание слова Трампа со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с содержанием разговора, сообщает, что Нетаниягу был застигнут врасплох готовящимся соглашением.

Источник добавил, что премьер-министр Израиля не принимал непосредственного участия в переговорах и связывался со своими вашингтонскими союзниками для получения информации о ходе американо-иранских переговоров.

По данным Axios, израильские официальные лица обеспокоены содержанием американо-иранской сделки, но избегают публичной критики.

Отметим, что ранее канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу сообщила, что он провел разговор с президентом США Дональдом Трампом о "формирующемся меморандуме о взаимопонимании с Ираном, который должен открыть путь к переговорам".

В заявлении канцелярии говорится: "Хотя Израиль не является стороной меморандума о взаимопонимании, премьер-министр выразил признательность президенту Трампу за его приверженность тому, чтобы окончательное соглашение по итогам переговоров включало пункты о вывозе обогащенного материала, демонтаже инфраструктуры обогащения, об ограничении производства ракет и прекращении поддержки Ираном своих террористических прокси в регионе".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также заявил в пятницу, 12 июня, что меморандум о взаимопонимании с Соединенными Штатами может быть подписан в электронном виде и дистанционно в течение нескольких дней, если будут завершены заключительные этапы переговоров. Аракчи добавил, что обе стороны "ближе, чем когда-либо" к соглашению.

Мохсен Резаи, бывший командующий Корпусом стражей исламской революции и нынешний военный советник верховного лидера Ирана, заявил, что Дональд Трамп принял решение о разблокировке замороженных иранских активов на сумму 24 миллиарда долларов, но не желает обнародовать это решение.