Проживание с кошками не усугубляет астму, показало исследование

Астма является одним из самых распространенных хронических заболеваний и одной из частых причин госпитализации детей. Среди факторов риска называют загрязнение воздуха, пассивное и активное курение, перенесенные в детстве вирусные инфекции, ожирение, а также уже имеющиеся аллергические заболевания, такие как экзема и поллиноз. При этом многие пациенты отмечают, что контакт с шерстью животных может провоцировать ухудшение состояния и приступы астмы. Однако научные данные на этот счет остаются неоднозначными: большинство исследований проводилось на небольших группах и не всегда позволяет делать выводы для всей популяции. Новая работа, опубликованная в журнале Frontiers in Allergy, показала, что проживание с кошками, по-видимому, не ухудшает течение астмы и аллергии у детей.

Согласно результатам исследования, у детей с астмой и аллергией, которые жили с кошками, показатели тяжести заболевания, частота обострений, контроль симптомов и функция легких были сопоставимы с теми, кто не имел контакта с кошками. Также не было выявлено различий в зависимости от пола, возраста или количества животных в доме. В исследовании участвовала большая когорта – более 30 тысяч детей в возрасте от 4 до 17 лет, родившихся в 2006-2020 годах. Учёные наблюдали за ними в течение двух лет, анализируя данные о диагнозах, госпитализациях, назначениях лекарств, результатах тестов на контроль астмы и спирометрии из национальных медицинских регистров Швеции. Примерно у 9,4% детей в выборке дома была кошка.

Результаты показали, что наличие кошки не связано с ухудшением течения астмы. Так, умеренная и тяжёлая форма заболевания наблюдалась примерно у 9,6% детей с кошками и у 10,1% без них, а частота обострений была практически одинаковой – 3,3% и 3,5% соответственно. Также не было выявлено различий в показателях функции легких. Исследователи предполагают, что отсутствие различий может быть связано с тем, что аллергены кошек широко распространены и присутствуют не только в домашних условиях, но и в общественных местах, таких как школы или транспорт. Кроме того, авторы отмечают ограничения работы: например, отсутствие точных данных о сенсибилизации к конкретным аллергенам и возможные неточности в учёте наличия кошек в домах некоторых участников.