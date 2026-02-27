Paramount победил: Netflix отказался от покупки Warner Bros.

Стриминговый сервис Netflix объявил, что не будет перебивать предложение Paramount Skydance по покупке медиахолдинга Warner Bros.

В заявлении компании говорится, что при цене, необходимой для соответствия последнему предложению конкурента, сделка "больше не является финансово привлекательной". Руководство Netflix подчеркнуло, что приобретение Warner Bros. могло бы стать "приятным дополнением", однако не является "необходимой покупкой".

Paramount Skydance предложил выкупить Warner Bros. по цене 31 доллар за акцию. Условия сделки предусматривают, в частности, что компания покроет неустойку в размере 2,8 млрд долларов, которую Warner Bros. должна была бы выплатить Netflix при расторжении предыдущего соглашения.

После объявления об отказе от дальнейшей борьбы акции Netflix выросли на 8%.

Противостояние между Paramount и Netflix за активы Warner Bros. продолжалось несколько месяцев. В декабре Netflix заявил о намерении приобрести киностудии Warner Bros. и стриминговый сервис HBO Max за 82,7 млрд долларов (по 27,75 доллара за акцию). В ответ Paramount предложил купить весь холдинг, включая кабельные каналы CNN, TNT Sports и Discovery, сначала за 108 млрд долларов (30 долларов за акцию), а затем повысил предложение до 31 доллара за акцию.

Таким образом, медиахолдинг Warner Bros., включая телеканал CNN, вероятно, перейдет под контроль Paramount Skydance, если стороны завершат оформление сделки.