ЦАХАЛ атаковал пусковые установки и подземные туннели "Хизбаллы"

Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" в нескольких районах юга Ливана.

В ходе этих ударов ЦАХАЛ атаковал пусковые установки и подземные туннели, которые использовались террористической организацией "Хизбалла" для подготовки террористических действий против сил ЦАХАЛа и государства Израиль.