28 февраля 2026
Израиль

ЦАХАЛ атаковал пусковые установки и подземные туннели "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 28 февраля 2026 г., 07:59 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 08:12
ЦАХАЛ атаковал пусковые установки и подземные туннели "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" в нескольких районах юга Ливана.

В ходе этих ударов ЦАХАЛ атаковал пусковые установки и подземные туннели, которые использовались террористической организацией "Хизбалла" для подготовки террористических действий против сил ЦАХАЛа и государства Израиль.

Израиль
