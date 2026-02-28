ЦАХАЛ атаковал пусковые установки и подземные туннели "Хизбаллы"
время публикации: 28 февраля 2026 г., 07:59 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 08:12
Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" в нескольких районах юга Ливана.
В ходе этих ударов ЦАХАЛ атаковал пусковые установки и подземные туннели, которые использовались террористической организацией "Хизбалла" для подготовки террористических действий против сил ЦАХАЛа и государства Израиль.
