Утром "Черной пятницы" израильтяне потратили на 22,8% больше, чем в прошлом году

Последняя пятница ноября по традиции называется Black Friday, "Черная пятница", и магазины по всему миру, как онлайн, так и в торговых сетях, предлагают различные скидки и акции.

За утро пятницы 28 ноября израильтяне потратили 416,67 миллиона шекелей по интернет-картам на различные покупки. Речь идет о цифрах с 08:00 до 11:00, и эта сумма существенно выше, чем в Black Friday прошлого года, когда израильтяне потратили 339,27 миллионов шекелей по кредиткам.

Данные за 2022 и 2023 годы также были существенно ниже, сообщает компания "Шевет", отвечающая за онлайн-оплаты. Самой напряженной минутой сегодняшнего утро было время 10:43, когда израильтяне совершили более 16500 сделок на общую сумму более 3,7 миллиона шекелей.