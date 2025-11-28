x
28 ноября 2025
|
последняя новость: 13:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 ноября 2025
|
28 ноября 2025
|
последняя новость: 13:06
28 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Утром "Черной пятницы" израильтяне потратили на 22,8% больше, чем в прошлом году

время публикации: 28 ноября 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 13:01
Утром "Черной пятницы" израильтяне потратили на 22,8% больше, чем в прошлом году
Olivier Fitoussi/Flash90

Последняя пятница ноября по традиции называется Black Friday, "Черная пятница", и магазины по всему миру, как онлайн, так и в торговых сетях, предлагают различные скидки и акции.

За утро пятницы 28 ноября израильтяне потратили 416,67 миллиона шекелей по интернет-картам на различные покупки. Речь идет о цифрах с 08:00 до 11:00, и эта сумма существенно выше, чем в Black Friday прошлого года, когда израильтяне потратили 339,27 миллионов шекелей по кредиткам.

Данные за 2022 и 2023 годы также были существенно ниже, сообщает компания "Шевет", отвечающая за онлайн-оплаты. Самой напряженной минутой сегодняшнего утро было время 10:43, когда израильтяне совершили более 16500 сделок на общую сумму более 3,7 миллиона шекелей.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 28 ноября 2025

Ученые выяснили, как "черная пятница" влияет на мозг
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 ноября 2021

"Черная пятница" 2021 года стала рекордной для Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 декабря 2019

В Black Friday израильтяне потратили 915 миллионов шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 ноября 2017

Секстремистка FEMEN устроила "черную пятницу" в магазине Roshen. Фото, видео