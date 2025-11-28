x
28 ноября 2025
28 ноября 2025
28 ноября 2025
Экономика

Мэрия Тель-Авива попросила работников поработать нянечками в детских садах

Дети
Тель-Авив
Образование
время публикации: 28 ноября 2025 г., 10:38
Мэрия Тель-Авива попросила работников поработать нянечками в детских садах
Avshalom Sassoni/Flash90

Тель-Авивская мэрия разослала работникам электронное письмо с призывом помочь справиться с нехваткой педагогического состава в детских садах города.

Работникам предлагается в добровольном порядке работать раз в неделю в детском саду "в качестве вспомогательного персонала".

При этом день работы нянечкой в детском саду будет засчитываться как обычный рабочий день на постоянной должности в качестве муниципального служащего.

Желающие, если таковые найдутся, должны будут пройти проверку на отсутствие судимостей и базовую подготовку.

В мэрии заявили, что речь идет о временном решении на одну-две недели, пока идет работа над постоянным решением.

